Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio, un centrocampista si è suicidato. E’ morto Karim Gazzetta, trequartista svizzero di 27 anni che giocava nel club bosniaco del Zrinjski Mostar. Si è suicidato come riporta il portale Klix.ba citando il portavoce del Ministero degli Interni Ljudevit Marić.

Secondo i primi dettagli dell’indagine, il calciatore si sarebbe lanciato dall’ottavo piano di un edificio nel centro di Mostar, in via Kneza Višeslava.

La notizia ha sconvolto i compagni di squadra, dirigenti e tifosi. Nelle ultime ore sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, anche dalle squadre di campionati esteri. In questa stagione, Gazzetta ha giocato solo una partita per Zrinjski in Premier League, poi è stato vittima di un brutto infortunio.

Chi era Karim Gazzetta

Karim Gazzetta è stato un calciatore svizzero, classe 1995. Era un centrocampista centrale, completo e molto bravo in fase di impostazione e interdizione. E’ cresciuto nelle giovanili del Servette, poi l’esordio in prima squadra. Il passaggio in prestito all’Étoile Carouge e altre esperienze con FC Winterthur, FC Stade Lausanne-Ouchy, Neuchâtel Xamax e infine proprio Zrinjski Mostar. E’ stato anche nel giro della Nazionale svizzera, in Under-18 e Under-19. Era considerato uno dei più grandi talenti del calcio svizzero.