E’ il giorno dei Mondiali: tutte le probabili formazioni della 1ª giornata

E’ arrivato il grande giorno. E’ tutto pronto per l’inizio del Mondiale in Qatar, i padroni di casa e l’Ecuador sono pronti a scendere in campo per la partita inaugurale. L’ultima notizia rischia di condizionare il rendimento della Francia, l’attaccante Benzema non prenderà parte alla competizione a causa di un infortunio, la squadra di Deschamps è comunque una candidata alla vittoria finale. In pole anche Brasile, Spagna e Inghilterra.

Argentina e Olanda figurano nell’elenco delle outisider, ma non sono da escludere altre sorprese. E’ tutto pronto per la gara d’esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador. L’Inghilterra dovrà vedersela contro l’Iran, l’Argentina contro l’Arabia Saudita. La Germania in campo contro il Giappone e la Spagna contro la Costa Rica. Il Portogallo sfida il Ghana, match difficile del Brasile contro la Serbia.

Mondiali in Qatar: le probabili formazioni della 1ª giornata

Qatar-Ecuador (Gruppo A, domenica 20 novembre, ore 17:00)

QATAR (4-4-2): Al Sheeb; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, Khidir; Hatim, Boudiaf, Waad, Madibo; Ali, Al-Haydos

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Preciado, Hincapie, Porozo, Estupinan; Franco (Cifuentes), Greuzo, Caicedo; Plata, Valencia, Ibarra

Inghilterra-Iran (Gruppo B, lunedì 21 novembre, ore 14:00)

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane

IRAN (4-3-3): Beiranvand; Moharrami, Hosseini, Mohammadi, Hajsafi; Ghoddos, Amiri, Nourollahi; Taremi, Ansarifard, Azmoun

Senegal-Olanda (Gruppo A, lunedì 21 novembre, ore 17:00)

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Mbaye, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; Kouyaté, N. Mendy, Gueye; Thiam, Dia, Sarr

OLANDA (3-4-1-2): Pasveer; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay

Stati Uniti-Galles (Gruppo B, lunedì 21 novembre, ore 20:00)

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Carter-Vickers, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Ferreira, Aaronson

GALLES (3-4-2-1): Hennessey; Mepham, Rodon, Ben Davies; Roberts, Allan, Ampadu, N. Williams; Bale, Ramsey; Moore

Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C, martedì 22 novembre, ore 11:00)

ARGENTINA (4-3-3): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Rodriguez, De Paul; Papu Gomez, Lautaro Martinez, Di Maria

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Al-Faraj, Kanno, Al-Najei; Asiri, Al-Buraikan, Al-Dawsari

Danimarca-Tunisia (Gruppo D, martedì 22 novembre, ore 14:00)

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Dolberg, Olsen

TUNISIA (4-3-3): Dahmane, Drager, Talbi, Bronn, Kechrida; Laidouni, Chaaleli, Skhiri; Slimane, Msakni, Khazri

Messico-Polonia (Gruppo C, martedì 22 novembre, ore 17:00)

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Araujo, Montes, Arteaga; Guardado, Herrera, Alvarez; Lozano, Vega, Martin

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Zurkowski, Krychowiak, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Milik

Francia-Australia (Gruppo C, martedì 22 novembre, ore 20:00)

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Saliba, Varane, L. Hernandez; Pavard, Camavinga, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Giroud

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan, Atkinson, Deng, Degenek, Behich; Mooy, Irvine, Hrustic; Boyle, Duke, Mabil

Marocco-Croazia (Gruppo F, mercoledì 23 novembre, ore 11:00)

MAROCCO (4-3-3):Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic

Germania-Giappone (Gruppo E, mercoledì 23 novembre, ore 14:00)

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Rüdiger, Süle, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Müller, Sané; Havertz

GIAPPONE (4-2-3-1):Schmidt; Yamane, Taniguchi, Ito, Nagatomo; Shibasaki, Tanaka; Doan, Minamino, Mitoma; Asano

Spagna-Costa Rica (Gruppo E, mercoledì 23 novembre, ore 17:00)

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Laporte, Pau Torres, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Chacon, Bennette; Campbell, Venegas.

Belgio-Canada (Gruppo F, mercoledì 23 novembre, ore 20:00)

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Faes, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Lukaku

CANADA (3-4-3):Borjan, Johnsto, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustáquio, Adekugbe; David, Larin, Davies

Svizzera-Camerun (Gruppo G, giovedì 24 novembre, ore 11:00)

SVIZZERA (4-2-3-1):Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo

CAMERUN (4-4-2): Onana; Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo; Mbeumo, Anguissa, Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting

Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H, giovedì 24 novembre, ore 14:00)

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Araujo, Godin, Gimenez, Olivera; Pellistri, Bentancur, Vecino, Valverde; Suarez, Nunez.

COREA DEL SUD (4-3-3): Seung-gyu; Moonhwan, Min-Jae, Youngkwon, Jinsu; Chang-hoon, Woo-young, In-beom; Hee-chan, Ui-Jo, Son Heung-min

Portogallo-Ghana (Gruppo H, giovedì 23 novembre, ore 17:00)

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; João Félix, Ronaldo, Leão

GHANA (4-1-4-1): Wollacott; Lamptey, Djiku, Amartey, Rahman Baba; Partey; Sulemana, A. Ayew, Kudus, J. Ayew; Williams

Brasile-Serbia (Gruppo G, giovedì 23 novembre, ore 20:00)

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr.; Richarlison

SERBIA (3-4-1-2): V.Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S.Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic