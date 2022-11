Mondiali Qatar, in campo Brasile e Portogallo: le partite del 28 novembre

SportFair

Non si ferma il Mondiale in Qatar, la competizione entra sempre più nel vivo. Le partite di oggi sono state interessanti e i risultati anche a sorpresa. Colpo grosso della Costa Rica contro il Giappone, 0-1 il risultato finale. Si rilancia anche il Marocco, grandissima vittoria contro il Belgio, la situazione per Lukaku e compagni è adesso difficile. Vittoria in rimonta della Croazia contro il Canada, 4-1 il risultato finale.

Un gol di Fullkrug tiene in vita la Germania: 1-1 contro la Spagna (in gol Morata) e tutto rimandato all’ultima giornata. E’ ricco il programma anche di lunedì 28 novembre. Si apre con Camerun-Serbia, Vlahovic e compagni chiamati alla vittoria. In campo Corea del Sud-Ghana, poi lo spettacolo con Brasile e Portogallo contro Svizzera e Uruguay.

Le partite di lunedì 28 novembre

11.00 Camerun-Serbia (Rai 2, Rai Play)

14.00 Corea del Sud-Ghana (Rai 2, Rai Play)

17.00 Brasile-Svizzera (Rai 1, Rai Play)

20.00 Portogallo-Uruguay (Rai 1, Rai Play)