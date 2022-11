Mondiali in Qatar, tutte le formazioni: gli schieramenti delle 32 Nazionali

SportFair

Si avvicina sempre di più l’inizio del Mondiali in Qatar del 2022. E’ altissima l’attesa in vista della partita d’esordio, subito in campo i padroni di casa contro l’Ecuador. Non parteciperà l’Italia, l’assente di lusso. La squadra di Mancini non è riuscita a staccare il pass, prima chiudendo il girone al secondo posto e poi condannata dalla sconfitta nello spareggio contro la Macedonia.

Si preannuncia una competizione equilibrata con tante squadre in lotta per la vittoria finale, le favorite sono Francia e Brasile. Le altre squadre in grado conquistare il trofeo sono Inghilterra, Germania e Argentina, senza considerare possibili outsider.

Nel gruppo A la favorita è l’Olanda, un gruppo di grande talento. In attacco spazio alla coppia Bergwijn-Depay. Nel Senegal la stella è Mané. Nel Gruppo B l’Inghilterra si affida a Kane e Sterling, nel Galles occhio ovviamente a Bale.

Nel gruppo C la favorita è l’Argentina: il tridente Messi, Martinez e Di Maria è molto pericoloso. Nel Messico c’è Lozano, nella Polonia un super attaccante come Lewandowski.

La Francia schiera la super coppia Mbappé-Benzema, per distacco il miglior attacco della competizione. La Spagna è una squadra giovane e di grande talento, un punto interrogativo è rappresentato dalla Germania. Occhio a due formazioni come Belgio e Croazia.

Nel Gruppo G la squadra più forte è il Brasile, in grado di schierare un attacco di altissimo livello con Neymar, Gabriel Jesus e Vinicius. Anche Portogallo e Uruguay sono possibili outsider con Cristiano Ronaldo e Suarez le stelle più luminose.

Le formazioni del Gruppo A

QATAR (3-5-2): Al-Sheeb; Salman, Al-Rawi, Khoukhi; Pedro Miguel, Hatem, Asad, Boudiaf, Ahmed; Afif, Almoez.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapiè, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Plata, E. Valencia, Ibarra.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Tourè; I. Gueye, P. Gueye, P. Sarr; I. Sarr, Dia, Manè.

OLANDA (3-4-1-2): Pasveer; Timber, Van Dijk, Akè; Dumfries, Koopmeiners, F. De Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay.

Le formazioni del gruppo B

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Stones, Dier, Maguire; Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Shaw; Foden, Sterling, Kane.

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Moharrami, M. Hosseini, Kanaani, Mohammadi; Ezatolahi; Jahanbakhsh, Nourollahi, Ghoddos, Taremi; Ansarifard.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Long, Zimmerman, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Reyna, Ferreira, Pulisic.

GALLES (3-4-2-1): Ward; Ampadu, Rodon, B. Davies; Roberts, Allen, Ramsey, N. Williams; James, Johnson; Bale.

Le formazioni del Gruppo C

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Rodriguez, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro, Di Maria.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Rubaie; Al-Ghannam, Al-Amri, Al-Boleahi, Al-Shahrani; Al-Faraj, Kanno; Al-Oboud, Al-Najei, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; K. Alvarez, Montes, Moreno, Arteaga; Guardado, E. Alvarez, Rodriguez; Lozano, Jimenez, Vega.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Bielik, Zalewski; Zielinski; Milik, Lewandowski.

Le formazioni del Gruppo D

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Saliba, Varane, L. Hernandez; Pavard, Tchouameni, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappè.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Skov Olsen, Eriksen; Dolberg.

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Drager, Talbi, Bronn, Maaloul; Slimane, Skhiri, Laidouni; Sliti, Khazri, Msakni.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Souttar, Degenek, Behich; Irvine, Mooy; Boyle, Hrustic, Leckie; Maclaren.

Le formazioni del Gruppo E

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Garcia, P. Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; F. Torres, Morata, Sarabia.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Sanè; Havertz.

GIAPPONE (4-2-3-1): Gobda; Tomiyasu, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Morita; Minamino, Kamada, Kubo; Maeda.

COSTA RICA (4-2-3-1): Navas; Fuller, Duarte, Calvo, Matarrita; Borges, Tejeda; Torres, Ruiz, Bennette; Campbell.



Le formazioni del Gruppo F

BELGIO (3-4-3): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard.

CANADA (4-4-2): Borjan; Johnston, Waterman, Miller, Adekugbe; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies; David, Larin.

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Chair; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.

Le formazioni del Gruppo G

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, T. Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius; Gabriel Jesus.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

CAMERUN (4-4-2): Onana; Fai, Nkoulou, Castelletto, Nouhou; Mbeumo, Anguissa, Hongla, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting.

Le formazioni del gruppo H