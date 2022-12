Mondiali Qatar, Argentina e Polonia agli ottavi: sfuma il sogno del Messico

SportFair

Gli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022si vanno delineando giorno dopo giorno. La serata di sfide iridate di oggi è stata appassonante, con le quattro squadre del Gruppo C a lottare in campo per il passaggio alla fase successiva dela rassegna iridata.

Serata amara per il Messico, che esce a testa alta, tra gli applausi del suo pubblico, nonostante il sogno sfumato: i messicani hanno combattuto fino all’ultimo minuto di recupero con l’Arabia Saudita, ma la vittoria per 2-1 non è bastata per accedere agli ottavi, nonostante la sconfitta della Polonia.

Lewandowski e compagni, infatti, sono usciti sconfitti dalla sfida contro l’Argentina. Szczesny ha parato un calcio di rigore, dubbio, a Leo Messi, ma Mac Allister prima e Alvarez dopo, hanno mandato in estasi l’Argentina intera, che si assicura un pass per gli ottavi.

I polacchi non hanno potuto far altro che evitare le ammonizioni, perchè in caso di parità totale col Messico il fair play (5 ammonizioni contro le 7 dei messicani) li avrebbe premiati e che gli altri contendenti al passaggio agli ottavi non segnassero altri gol nei minuti di recupero. E così è stato: il gol dell’Arabia Saudita sul finale ha dato la precedenza alla differenza reti, penalizzando il Messico. La Polonia, seppur non soddisfatta per la prestazione di questa sera con l’Argentina, può sorridere e festeggiare per il passaggio alla fase successiva della rassegna iridata qatariota.