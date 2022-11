Modelle, influencer, ma anche hostess: le Wags dell’Inghilterra | FOTO

SportFair

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 sono iniziati! Ieri Qatar-Ecuador ha aperto le danze della rassegna iridata, mentre oggi sarà il turno dell’Inghilterra, tra le tante.

La Nazionale inglese scenderà in campo oggi contro l’Iran, in un match che sta facendo già tanto parlare a causa della scelta degli inglesi di indossare la fascia One Love.

In attesa di sapere se Kane riceverà o meno un’ammonizione, conosciamo le Wags inglesi, che si godono il Mondiale del Qatar da una splendida nave da crociera da un miliardo di sterline, la MSC World Europa, che vanta sei piscine, 14 vasche idromassaggio con vista sull’oceano, 13 ristoranti e più di 30 bar.

Le Wags dell’Inghilterra

Anna Modler – A settembre, è stato rivelato che Modler usciva con l’asso degli Spurs Eric Dier. La bellezza sudafricana di 24 anni aveva già frequentato l’ex stella dell’Arsenal Alexis Sanchez nel 2020. Sembra che la modella sia innamorata di Dier, tanto da credere che potrebbe essere “quello giusto”.

Sasha Atwood – Come fidanzata di Jack Grealish, il profilo di Sasha è salito alle stelle quando ha firmato per il Man City per 100 milioni di sterline ed è diventato un eroe dell’Inghilterra. La 26enne è una modella e influencer, che ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie. Più di recente, ha ottenuto un grosso accordo con il rivenditore di moda online boohoo.

Georgina Irwin – La splendida Georgina è più abituata a viaggiare in aereo che in mare. La fidanzata del numero 1 dell’Arsenal Aaron Ramsdale lavora per la British Airways come assistente di volo. Aaron e Georgina, 26 anni, hanno iniziato a frequentarsi solo tre anni fa, quando era in prestito all’AFC Wimbledon. Come suggerisce il suo lavoro, ama viaggiare, godendosi le pause in destinazioni come Miami Beach e Tulum in Messico.

Fern Hawkins – Fern sa cosa vuol dire andare a un grande torneo. Era lì, al fianco del marito Harry Maguire, quando i Lions hanno raggiunto le semifinali in Russia nel 2018. Madre di due bambini, la 28enne era al fianco di Maguire anche agli ultimi Europei, quando l’Inghilterra è stata sconfiitta dall’Italia in finale.

Megan Pickford – L’estate è appena passata e Megan, 26 anni, ha ottenuto il suo matrimonio da sogno. È stata portata alle Maldive dal numero 1 dell’Inghilterra, dove hanno detto il loro sì per la seconda volta. Hanno dovuto posticipare il loro grande giorno a causa della pandemia. Lontano dal campo, vivono uno stile di vita glam: fanno shopping in boutique di alta moda, noleggiano jet privati ​​e soggiornano in suite d’albergo da £ 2.500 a notte.

Paige Milian – La fidanzata della stella del Chelsea Raheem Sterling, Paige ha incontrato l’ala quando erano adolescenti. Ha seguito il suo viaggio calcistico dal QPR al Liverpool, quando ha lasciato il lavoro alla JD Sports per vivere con lui nel nord. Ora tornato a Londra con i Blues, dopo aver vissuto nel Cheshire quando ha giocato per il Man City, Paige, 27 anni, aiuta a gestire la sua società Milian Property Group.

Annie Kilner – Kilner, 30 anni, ha incontrato il difensore dell’Inghilterra Kyle Walker quando erano adolescenti, ma si sono lasciati brevemente nel 2019 dopo nove anni insieme quando è stato accusato di averla tradirta con la star dei reality TV Laura Brown. Da allora, l’asso dell’Inghilterra è stato coinvolto in una serie di incontri piccanti, culminati in una festa sessuale bloccata dal coronavirus con due prostitute nell’aprile 2020. Walker è andato a letto con Lauryn Goodman ed è diventato papà per la quarta volta nel 2020, ma Annie lo ha etichettato come “coraggioso”. Kilner, poi, ha deciso di perdonarlo.

Anouska Santos – 30 anni, moglie del terzino sinistro dello United Luke Shaw. Quest’estate i due sono diventati genitori per la seconda volta: dopo Reign, è nata infatti Storie.