Mondiali Qatar 2022, le partite del 22 novembre: programma e orari

SportFair

E’ già attesa in vista delle partite di martedì 22 novembre, continua il programma del Mondiale in Qatar. Nella prima sfida di oggi netto successo dell’Inghilterra contro l’Iran, il risultato lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Saka in grandissimo spolvero, il calciatore dell’Arsenal ha realizzato una doppietta. Colpo nel finale dell’Olanda contro il Senegal, blitz degli Orange con il risultato di 0-2.

In serata in campo USA e Galles, 1-1 il risultato finale. Vantaggio con un gol di Weah, nel finale è Bale su calcio di rigore a ristabilire la parità. E’ già attesa per le partite di domani, martedì 22 novembre. Subito in campo l’Argentina di Messi contro l’Arabia Saudita. Alle 14 sfida Danimarca-Tunisia, poi Messico-Polonia. In serata l’esordio della Francia contro l’Australia.

Le partite di martedì 22 novembre

11.00 Argentina-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play)

14.00 Danimarca-Tunisia (Rai 2, Rai Play)

17.00 Messico-Polonia (Rai 2, Rai Play)

20.00 Francia-Australia (Rai 1, Rai Play)