Mondiali Qatar 2022, le Nazionali rinunciano: niente fascia arcobaleno

SportFair

Nei giorni scorsi si è tanto parlato della posizione presa da alcune Nazionali di calcio, in vista dei Mondiali del Qatar 2022, iniziati ieri. Squadre come Inghilterra e Galles avevano comunicato che i loro capitani sarebbero scesi in campo con la fascia arcobaleno per promuovere diversità e inclusione.

Un gesto che però potrebbe costare caro ai capitani. Per questo motivo sette Federazoni hanno comunicato, con una dichiarazione congiunta, che non possono mettere i loro giocatori “in una posizione in cui potrebbero subire sanzioni sportive“.

La rinuncia delle squadre

Inghilterra, Galles e altre nazioni europee non indosseranno la fascia OneLove ai Mondiali in Qatar a causa della minaccia di ammonizione dei giocatori. “Siamo molto frustrati dalla decisione della Fifa che riteniamo non abbia precedenti“, si legge nella dichiarazione.

Gli organi di governo hanno dichiarato di aver scritto alla Fifa a settembre informandoli della fascia OneLove ma di non aver ricevuto risposta.

“La Fifa è stata molto chiara sul fatto che imporrà sanzioni sportive se i nostri capitani indosseranno la fascia sul campo di gioco. Eravamo pronti a pagare multe che normalmente si applicherebbero alle violazioni dei regolamenti sui kit e avevamo un forte impegno a indossare la fascia da braccio. Tuttavia, non possiamo mettere i nostri giocatori nella situazione in cui potrebbero essere ammoniti o addirittura costretti a lasciare il campo di gioco“, continua la nota.

In risposta, la Fifa ha portato avanti la propria campagna “No Discrimination”, che avrebbe dovuto iniziare dai quarti di finale. I capitani potranno ora indossare una fascia da braccio No Discrimination per tutta la durata del torneo.