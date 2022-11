Mondiali Qatar, Kane con la fascia One Love: ecco cosa rischia

SportFair

I Mondiali del Qatar 2022 sono iniziati oggi: ad aprire le danze è stata la cerimonia d’apertura e la prima sfida tra Qatar e Ecuador. Domani sarà il turno dell’Inghilterra, che freme in attesa del suo esordio.

Gli inglesi, però, rischiano grosso: Harry Kane, infatti, indosserà al braccio la fascia One Love

I capi tedesci della FA sono stati avvertiti che c’era la possibilità che qualsiasi capitano che indossasse la fascia in contrasto con le richieste FIFA potesse essere ammonito prima dell’inizio della partita. Con due ammonizioni che comportano una squalifica per una partita, una tale politica potrebbe avere un impatto importante sul torneo.

L’Inghilterra è la prima delle otto squadre europee impegnate nella politica ad entrare in azione domani contro l’Iran.

Il rischio di Kane

Kane si dice pronto a rischiare di essere ammonito o multato per aver indossato la fascia One Love all’apertura dei Mondiali di oggi. Kane ha dichiarato: “sento che abbiamo chiarito come squadra, come staff e come organizzazione che vogliamo indossare la fascia da braccio. So che la FA sta parlando con la Fifa in questo momento. Sono sicuro che entro l’ora di gioco di domani avranno la loro decisione. Abbiamo chiarito che vogliamo indossarlo“.

Se la Fifa dovesse ordinare agli arbitri di ammonire Kane e gli altri sette capitani europei, l’organismo mondiale violerebbe le proprie regole. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato sabato dello “statuto” rivisto dell’organizzazione.

E l’articolo 3 dello Statuto recita: “la FIFA si impegna a rispettare tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e si adopera per promuovere la protezione di tali diritti“.