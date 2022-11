Mondiali di padel: le azzure ai quarti di finale, gli uomini per il 9°posto

SportFair

Le donne ridono, gli uomini masticano amaro. È il bilancio dell’Italia nella terza giornata del DP World – World Padel Championships, che all’Aviation Club di Dubai è pronto a entrare nel vivo con il via ai tabelloni finali, previsto per giovedì. Le ragazze azzurre capitanate da Marcela Ferrari saranno in quello che mette in palio le medaglie, fra le otto squadre capaci di chiudere i rispettivi gironi al primo o al secondo posto, mentre gli uomini potranno ambire al massimo al nono posto finale, dopo la sconfitta contro il Belgio.

Per le ragazze l’approdo ai quarti di finale era in cassaforte già da martedì, grazie a due vittorie nelle prime due sfide, ma il duello odierno col Portogallo era comunque importantissimo perché metteva in palio la possibilità di chiudere il girone al primo posto, e quindi di evitare la corazzata spagnola nei quarti di finale. Un obiettivo che le azzurre hanno centrato conquistando un bel successo per 2-1 contro una nazionale alla vigilia indicata come una papabile per le medaglie, data la presenza nella sua rosa di un paio di giocatrici di altissimo livello.

Nei quarti di finale di giovedì (alle 12 ora italiana) le azzurre sfideranno – da favorite – la Germania, che ha chiuso al secondo posto nel Gruppo A alle spalle della Spagna, vincendo un duello decisivo molto combattuto contro gli Stati Uniti.

Come accennato, la nazionale maschile dovrà invece accontentarsi di giocare per il nono posto finale, nel mini tabellone che accoglie le quattro squadre che hanno chiuso al terzo posto nei rispettivi gruppi. A condannare l’Italia la sconfitta per 2-1 contro il Belgio, figlia di una giornata storta. L’ottima prestazione di martedì contro i fenomeni dell’Argentina aveva dato fiducia, così come faceva ben sperare il precedente coi belgi di dodici mesi fa a Doha (in una sfida analoga, anche in quel caso valida il secondo del gruppo e l’accesso ai quarti di finale, vinse l’Italia per 3-0), invece i rivali si sono guadagnati un posto fra le migliori otto del mondiale già dopo le prime due sfide.