Mondiali, i brividi del Gruppo C e la Francia: le partite del 30 novembre

Non si ferma mai il Mondiale in Qatar, la competizione è entrata nella fase importante e sono in arrivo altri verdetti. La vittoria del gruppo B, come da pronostico, è andata all’Inghilterra. La squadra di Southgate ha superato il Galles con il netto risultato di 0-3. Nello scontro diretto per il secondo posto colpo degli USA contro l’Iran grazie ad un gol di Pulisic.

Nelle prime partite di oggi tutto facile per l’Olanda contro il Qatar e primo posto per gli Orange. Il Senegal beffa l’Ecuador (1-2) e si qualifica con il secondo posto. E’ già attesa in vista delle partite di domani, 30 novembre. La Francia è già qualificata, corsa alla qualificazione per Tunisia, Australia e Danimarca. Brividi nel Gruppo C con le sfide Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico.

Mondiali, le partite del 30 novembre

16.00 Tunisia-Francia (Rai 1, Rai Play)

16.00 Australia-Danimarca (Rai Sport, Rai Play)

20.00 Polonia-Argentina (Rai 1, Rai Play)

20.00 Arabia Saudita-Messico (Rai Sport, Rai Play)