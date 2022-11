Mondiali Qatar, un’italiana e la figlia del ct: le Wags della Spagna

SportFair

I Mondiali di calcio sono iniziati e stanno regalando da subito spettacolo puro. La rassegna iridata del Qatar è seguitissima in tutto il mondo, non solo per il calcio giocato, ma anche per questioni di politica, glamour e gossip.

Impossibile non menzionare le Wags, sempre protagoniste in competizioni di questo calibro. Oggi è il turno delle mogli e fidanzate dei giocatori della Spagna.

Le Wags della Spagna

Alice Campello – Italiana, è la moglie di Alvaro Morata. Alice, influencer, fashion blogger ed imprenditrice, è famosissima in Italia e non solo. Ha 27 anni ed è nata a Mestre. Ha conosciuto il calciatore spagnolo tramite i social: Morata, vedendo una foto di Alice su Instagram rimase subito colpito e dopo aver chiesto a diversi amici se la conoscevano, decise di scriverle. Lei rispose dopo diverso tempo e presto i due uscirono assieme, fu subito amore. Solo un anno dopo dal loro incontro i due si sono sposati e adesso sono genitori di tre splendidi bambini, i gemellini Leonardo e Alessandro e l’ultimo arrivato Edoardo. Adesso Alice è nuovamente in dolce attesa e presto in famiglia arriverà una bambina.

Daphne Canizares – E’ la moglie di Carvajal. Viene da un background umile ed è una modella. Sta col calciatore spagnolo da tanti anni: i due risiedono a Madrid e sono genitori di una splendida bambina nata lo scorso dicembre.

Sira Martinez – E’ la fidanzata Ferran Torres. Sira ha 21 anni ed è anche la figlia del ct spagnolo Luis Enrique. La sua più grande passione è l’equitazione: è una brava cavallerizza e ha vinto diversi premi. La giovane ha dichiarato che grazie ai cavalli è riuscita a superare la scomparsa della sorella minore, Xana, morta di cancro nel 2019 a soli 9 anni.

Romarey Ventura – E’ la fidazanta Jordi Alba: ha 33 anni, occhi chiarissimi e capelli biondi. Romarey è una modella e studentessa di turismo presso l’Università di Siviglia. Romarey è stata ambasciatrice del marchio per l’abbigliamento Valeria Savannah ed ha lavorato con Susana Molina. La relazione è stata ufficializzata dallo stesso calciatore con una foto su instagram è un messaggio molto tenero. I due stanno insieme ormai da cinque anni. La coppia ha due figli.

Marta Marchena – E’ la fidanzata di Carlos Soler. Marta è una fashion influencer con quasi 90mila followers su Instagram. Prima di essere conosciuta per la sua relazione col calciatore, la 28enne è diventata famosa per la sua partecipazione al programma “Un principe per tre principesse“, dove cercava l’uomo della sua vita. Tra i suoi interessi c’è lo sport ed è un’amante dichiarata delle tradizioni.

Sandra Garal – E’ la fidanzata di Asensio: ha 29 anni ed è una modella e influencer spagnola. È laureata in Architettura e Design Interni.

Fanno parte del team delle Wags spagnole anche Elena Galera, moglie di Busquets e la sexy e sportivissima Paddy Charlotte, fidanzata di Marcos Llorente.