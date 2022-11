Milan in festa, è agli ottavi! La Juventus si consola con l’Europa League

SportFair

Il Milan agli ottavi di Champions League! Prestazione quasi perfetta della squadra di Stefano Pioli che riscatta la sconfitta in campionato contro il Torino. I rossoneri hanno già conquistato un risultato di altissimo livello, il Milan si candida ad un ruolo da possibile outsider anche negli ottavi di finale. I campioni d’Italia in carica hanno dimostrato ottime qualità ed individualità all’altezza per lottare anche contro squadre più forti come organico.

Tutto facile nel match dell’ultima giornata della fase a gironi contro il Salisburgo, il Milan ha chiuso al secondo posto il girone, alle spalle del Chelsea. In terza posizione il Salisburgo, quarta la Dinamo Zagabria. Il tecnico Pioli si schiera con Leao, Krunic e Rebic alle spalle di Giroud. Il Salisburgo risponde con Adamu e Okafor. La partita si sblocca dopo appena 14 minuti, il marcatore è stato Giroud.

I rossoneri continuano a tenere il pallino del gioco e nel secondo tempo chiudono i conti con Krunic e ancora con l’attaccante francese. Finisce 4-0, con il gol di Messias. Il Milan stacca il pass per gli ottavi di finale.

La Juventus in Europa League

Quinta sconfitta in sei giornate per la Juventus in Champions, ma qualificazione in Europa League conquistata. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà disputare una competizione all’altezza per mettere alle spalle la delusione in Champions League. Sconfitta in casa contro il Psg, i francesi si sono dimostrati più forti ma i bianconeri non hanno fatto brutta figura.

Vera e propria emergenza per i bianconeri, dal primo minuto ci sono Gatti, Fagioli e Miretti. Gli ospiti passano subito in vantaggio, gol da impazzire del solito Mbappe. La reazione della Juventus arriva nel primo tempo con il pareggio di Bonucci su assist di Cuadrado. I padroni di casa non si accontentano del pareggio, ma è il Psg a trovare il gol del definitivo 1-2 con Nuno Mendes. La vittoria del Benfica contro il Maccabi Haifa regala alla Juventus almeno l’Europa League.