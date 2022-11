Mick Schumacher in Mercedes? Wolff apre le porte al giovane pilota

SportFair

La stagione 2022 di Formula 1 è terminata con la vittoria di Max Verstappen, seguito sul podio Mondiale da Leclerc e Perez. La fine del campionato 2022 ha segnato anche il termine dell’avventura in F1, per ora, di Mick Schumacher.

Il 23enne, figlio del leggendario pilota Michael, ha gareggiato per Haas, ma il team ha scelto Hulkenberg al posto suo per la prossima stagione.

Nel frattempo, la Mercedes sta cercando un nuovo pilota dopo che Nyck de Vries si è unito ad AlphaTauri e Stoffel Vandoorne ha firmato per Aston Martin. E Wolff ha ammesso che sarebbe interessato a prendersi cura del tedesco.

“Mick è qualcuno che è sempre stato vicino al nostro cuore a causa di Michael, o dell’intera famiglia Schumacher. Ralf è stato a lungo in DTM per noi, suo figlio corre con Mercedes in GT. È un giovane intelligente e ben educato, e ha avuto molto successo nelle formule junior. Crediamo di poterci prendere cura di lui se la situazione dovesse accadere e con qualcuno che si adatta alla squadra, ma non abbiamo davvero messo nero su bianco, non siamo davvero arrivati ​​vicino a nessun termine. Lo dico apertamente perché penso che si adatti e ora dobbiamo farlo accadere, se lo vuole, Sabine Kehm, il manager di Schumacher lo vuole, e poi vedremo dove andrà a finire“, ha dichiarato Toto Wolff .