Mick Schumacher saluta la Formula 1: al suo posto un altro tedesco

Le notizie su Mick Schumacher non sono di certo positive per il giovane pilota tedesco, figlio dell’ex campione di F1. Secondo quanto comunicato dalla Bild, Mick Schumacher non avrà un posto in Formula 1 il prossimo anno.

Nonostante abbia lottato per mantenere il suo posto alla Haas, il team ha finalmente scelto di guardare fuori e dire addio al pilota arrivato come grande promessa del Mondiale. Il figlio del sette volte iridato cederà il posto a un altro connazionale, Nico Hülkenberg, che tornerebbe dopo 4 anni di assenza.

Secondo il quotidiano tedesco, la firma del contratto di Nico Hülkenberg avverrà questo martedì se tutto procede come previsto e solo un giorno dopo, mercoledì, ci sarà la conferma della firma con un comunicato.

Dopo due stagioni in F1, è giunto il momento per Mick Schumacher di dire addio, o semplicemente arrivederci, al suo grande sogno. I motivi sono chiari: Mick stava migliorando troppo lentamente e, inoltre, le sue prestazioni in pista sono costate care alla squadra. Solo durante questa stagione Schumacher ha causato danni per tre milioni di euro.