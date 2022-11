La piccola Isla è volata in cielo: lo straziante messaggio di Hamilton

SportFair

Lewis Hamilton straziante sui social. Il pilota britannico della Mercedes ha condiviso con tutti i suoi fan un messaggio strappalacrime, per salutare una giovane fan, morta proprio in questi giorni.

Hamilton ha il cuore spezzato e nelle sue parole si vede tutta la sua tristezza per la tragica scomparsa della piccola Isla. Il britannico ha incontrato la bambina quando aveva 5 anni al Gp di Spagna e gli era stato detto che era malata terminale.

I due si sono ritrovati poi a Silverstone e Hamlton le ha dedicato la sua stagione 2022.

Adesso, però, il dolore è troppo forte: a margine di una foto che lo ritrae con Isla, Hamilton ha scritto le sue parole per lei.

Il messaggio di Hamilton per la morte di Isla

“Devastato nel sentire della morte di Isla. Incontrare questa bambina e la sua famiglia a Silverstone è stato emozionante e commovente, è stata una combattente e un’ispirazione per tutti noi. Il suo ricordo sarà sempre con me. Non riesco a smettere di pensare a Isla. Questo bellissimo piccolo spirito ha portato così tanto amore nella mia vita, i suoi abbracci e il suo sostegno hanno significato il mondo per me. Non posso credere che se ne sia andata e non potrò riabbracciarla. La vita non è giusta. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, non riesco a immaginare quanto sia stato un momento, ma per favore sappiate quante persone l’hanno amata e soprattutto me“, queste le parole del pilota britannico di Formula 1 sui social.