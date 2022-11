Coppa del Mondo di sci, primo podio per Marta Bassino

SportFair

Marta Bassino ricomincia da dove aveva finito. La ventiseienne cuneese del Centro Sportivo Esercito, che aveva cncluso la scorsa stagione con un secondo posto a Meribel, si è piazzata nuovamente al posto d’onore nella prima prova fra le porte larghe sulla pista “Silverstar” di Killington, superato solamente da uan grande Lara Gut-Behrami.

Bassino, quinta a metà gara, ha intepretato bene le due insidiose manches, terminando la propria prestazione a soli 7 centesimi dalla campionessa del mondo in carica, che torna sul gradino più alto del podio per la prima volta proprio dal successo a Cortina nel 2021, per il trionfo numero 35 in carriera. Marta invece conquista il piazzamento numero 22 sul podio sulla pista che nel 2019 le regalò il primo successo, ma soprattutto manda un chiaro segnale alla concorrenza: ci sarà anche lei fra le pretendenti al trono di specialità che già fu suo nel 2020. A completare il podio di giornata ci ha pensato un’altra regina del gigante, la campionessa olimpica Sara Hector, terza a 20 centesimi.

Segnali positivi nella seconda manche anche da Federica Brignone: la campionessa valdostana, tredicesima a metà gara, è uscita dal cancelletto della seconda manche con ben altro piglio, recuperando quattro posizioni, fino al nono posto. La palma di sopresa di giornata va assegnata invece a Roberta Melesi. La lecchese di Ballabio, qualificatasi con il ventinovesimo tempo, ha addirittura segnato il miglior tempo nella seconda parte, con il quale ha recuperato diciotto posizioni, fino all’undicesima piazza che rappresenta naturalmente la sua miglior prestazione in carriera. Non aveva superato il taglio del mattino Karoline Pichler. La classifica generale dopo tre gare disputate vede al comando Mikaela Shiffrin (oggi solamente tredicesima) con 220 punti davanti a Petra Vlhova (quarta al traguardo) con 170 e a Hector con 141. Domneica 27 novembre il programma prevede la disputa dello slalom (prima manche alle ore 1615, seconda alle 19) al quale parteciperanno