Problemi in casa Agnelli-Elkann: mamma Margherita contro i figli John, Lapo e Ginevra, lunedì il processo

Problemi in casa Elkann-Agnelli: Margherita Agnelli ha avviato un procedimento contro i figli John, Lapo e Ginevra Elkann per l’eredità della madre Marella Caracciolo, moglie del’avvocato Gianni Agnelli.

Il processo partirà lunedì al Tribunale di Torino, come comunicato da Milano Finanza nel reportage col quale ricostruisce la vicenda. Ferrari e Juventus sono coinvolte in questa causa: in ballo c’è la società dei figli di Margherita Agnelli, compresa Ginevra Elkann, azionista di maggioranza della cassaforte di famiglia.

Margherita Agnelli è stata esclusa dalla successione dei suoi genitori: l’avvocato Gianni Agnelli ha designato i nipoti suoi unici eredi. La ricorrente punta a ottenere la quota di legittima spettante agli eredi, in base al diritto italiano, e cioè il 50% dei beni, come riportato dalla Gazzetta dallo sport.

Per questo motivo Margherita Agnelli ha deciso di portare i figli davanti al giudice, cercando anche di dimostrare che la madre Marella era residente in Italia e non in Svizzera. Qualora la madre di Lapo, John e Ginevra Elkann dovesse farcela, tutta la catena di comando degli Agnelli potrebbe essere rimessa in discussione.

I figli di Margherita Agnelli sostengono che si tratta di accordi di ormai 20 anni fa e che la madre aveva deciso di rinunciare alla successione in campo di una transazione di 1,2 miliardi.