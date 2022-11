La madre di Max Verstappen attacca Perez: il commento sui tradimenti del messicano

SportFair

La stagione 2022 di Formula 1 si è resa piccante quando, lo scorso weekend, Max Verstappen si è rifiutato di cedere la sua posizione al compagno di squadra Sergio Perez, in lotta con Leclerc per il secondo posto Mondiale.

A seguito del Gp del Brasile il campione del mondo di F1 e tutta la sua famiglia sono stati inondati di messaggi, affatto carini: insulti, minacce di morte e tanto altro.

Sergio Perez ha così commentato il gesto del suo compagno: “mostra chi è veramente. Non ho niente da dire. Dopo tutto quello che ho fatto per lui, è deludente. Non ne ho idea, sono davvero sorpreso“.

L’intervento della madre di Verstappen

Delusa dalle parole del pilota messicano, ma anche esausta dei tantissimi messaggi sgradevoli ricevuti, la madre di Max Verstappen si è lasciata andare ad un pesante commento su Sergio Perez.

In un post Instagram in cui il pilota olandese veniva criticato, Sophie Kumpen ha commentato: “e poi la sera tradiva sua moglie“, riferendosi a Sergio Perez. Il messaggio è stato poi cancellato dalla madre di Verstappen.

I presunti tradimenti di Perez

Il commento di Sophie Kumpen allude ai video apparsi online dei festeggiamenti di Perez dopo la vittoria a Monte Carlo: il messicano, sposato con Carola Martinez, è stato immortalato in atteggiamenti un po’ spinti con donne misteriose, tra balli hot e flirt.

“Ho visto i video che sono circolati su di me e me ne assumo la responsabilità. È stata una brutta festa che non ho saputo gestire. Le persone a me vicine conoscono i miei valori e il tipo di persona che sono. Per chi me lo chiede, siamo più uniti che mai, io e mia moglie. Non parleremo più di questo argomento, che ci fa solo dimenticare il grande momento che stiamo vivendo come famiglia. Grazie“, aveva commentato Sergio Perez dopo l’accaduto.