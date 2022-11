Luna Rossa, che guaio: danneggiato il nuovo prototipo, sospesi gli allenamenti

SportFair

Spiacevole imprevisto per Luna Rossa: durante gli allenamenti a Cagliari, in vista della prossima edizione dell’America’s Cup, sono stati apportati dei danni al nuovo prototipo.

L’imbarcazione, presentata ufficialmente qualche settimana fa, ha subito un danno durante le manovre per issare l’abero, che è caduto dalla gru. Il team, dunque, dovrà rinunciare per qualche giorno agli allenamenti e non è potuto uscire oggi in mare.

Le parole di Max Sirena

“È stato un semplice errore che ci costerà qualche settimana di lavoro. Ora dovremo fare delle verifiche per capire quali sono i danni, e lavorare nei prossimi giorni per tornare più forti in acqua. Ma fa parte del gioco. Può succedere e reagiamo come gruppo come facciamo sempre e torneremo più forti, torneremo in acqua il prima possibile”.