Leclerc e Sainz salutano Mattia Binotto: i messaggi dei ferraristi

E’ arrivata ieri l’ufficialità delle dimissioni di Mattia Binotto, che lascerà la Ferrari a fine anno. Le voci erano trapelate alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, ultimo round della stagione 2022 di Formula 1, ma Binotto stesso le aveva smentite.

Nella serata di ieri sono arrivaati sui social i messaggi di ringraziamento dei piloti Ferrari. Leclerc e Sainz hanno salutato il loro team principal con delle parole speciali.

Il essaggio di Leclerc

“Grazie di tutto, Mattia. Abbiamo trascorso insieme quattro anni molto intensi, di grandi soddisfazioni e anche, inevitabilmente, di momenti che ci hanno messo alla prova. La mia stima e il mio rispetto nei tuoi confronti non sono mai venuti meno, e abbiamo sempre lavorato con tutta le dedizione per raggiungere gli stessi obiettivi.

In bocca al lupo per tutto”, queste le parole di Leclerc a corredo di una foto che lo ritrae con Binotto.

Le parole di Sainz

“Grazie Mattia. È stato un piacere lavorare al tuo fianco per spingere il team e noi stessi avanti nel bene e nel male. Grazie per i bei ricordi e i momenti che abbiamo condiviso dentro e fuori una pista da corsa e tutto il meglio per i tuoi sforzi futuri!”, ha scritto invece Sainz, anche lui postando una foto col team principal Ferrari.