Le Wags del Portogallo: Georgina Rodriguez e la moglie di Fernandes

E’ arrivato il momento del Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni sono in grado di lottare per la vittoria del Mondiale in Qatar 2022. Si tratta di una squadra completa in tutti i reparti e di grande talento, l’attacco rappresenta il punto di forza. Tutti i riflettori sono puntati anche sulle Wags: cantanti, modelle, madri e tanto altro: col Portogallo lo spettacolo è assicurato grazie alle dolci metà dei calciatori. La più famosa di tutte, sicuramente, è Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, conosciuta e apprezzatissima in tutto il mondo.

Le Wags del Portogallo

Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo: nata nel 1994 a Buenos Aires, Georgina ha conosciuto il calciatore portoghese mentre lavorava come commessa in un negozio di alta moda. Bella, giovane e sensuale Georgina è una grande appassionata di danza, che ha praticato da ragazzina, ma è anche una splendida modella.

Ana Pinho moglie Bruno Fernandes: nata nel 1994, Ana Pinho è sposata col calciatore portoghese. La loro storia d’amore non ha eguali poiché sono stati i primi amori l’uno dell’altro. La loro storia d’amore è iniziata a Boavista, dove erano compagni di classe. A sedici anni, Ana ha attirato l’attenzione di Bruno e da allora stanno insieme. I due si sono sposati nel 2015 e nel 2017 è nata la primogenita Matilde. Ana Pinho è una casalinga e ha rinunciato agli studi per sostenere i sogni del marito.

Sofia Moreira, moglie di Pepe: non si conoscono molte cose di lei se non che è sposata con Pepe ed è madre.

Ines Degener Tomaz, fidanzata di Bernardo Carvalho Silva: nata a Lisbona, ha un fratello e una sorella a cui è molto legata. Le piace viaggiare, è una persona positiva e si sente fortunata a vivere la vita dei suoi sogni. Ines ha incontrato Bernardo poco prima della pandemia di Coronavirus. La loro relazione è sbocciata e hanno trascorso il lockdown rintanati in una casa in Portogallo, insieme ad alcuni amici.

Patrícia Palhares, moglie di Joao Palhinha: è una cantante, è stata finalista di All Together Now.