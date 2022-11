La strana esultanza di Nkunku: prende un palloncino e lo gonfia | VIDEO

SportFair

Si è conclusa la fase a gironi di Champions League ed è arrivato il momento dei primi bilanci. Il Lipsia è una squadra in grande ripresa e si candida ad un ruolo da outsider in vista degli ottavi di finale. La stella della squadra è Christopher Alan Nkunku, un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra. L’ultima partita ha regalato grandi soddisfazioni per la squadra tedesca e il pass per il prossimo turno.

Chi è Nkunku

Christopher Alan Nkunku è un calciatore francese, di origini congolesi. E’ un classe 1997, un vero e proprio jolly dal punto di vista tecnico per la capacità di giocare in attacco ma anche a centrocampo. Gioca da seconda punta, da esterno o trequartista. Si tratta di un calciatore abile con entrambi i piedi. L’esordio nelle giovanili del Psg, poi il passaggio in seconda squadra e infine con i grandi.

Si è confermato a buoni livelli. La svolta dal punto di vista tattico e realizzativo è arrivata al Lipsia, in Germania. E’ stato schierato più vicino alla porta e i risultati sono stati subito importanti. E’ diventato un punto di riferimento per la squadra ed è anche nel giro della Nazionale francese.

La partita contro lo Shakhtar è stata dominata, il risultato di 0-4 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Lipsia passa in vantaggio dopo 10 minuti, proprio con Nkunku su assist di Werner. Nella ripresa gli ospiti dilagano con André Silva, Szoboszlai e l’autogol di Bondar. Il Real Madrid vince il girone con 13 punti, poi il Lipsia a 12, in Europa League lo Shakhtar e il Celtic eliminato.

L’esultanza di Nkunku

Un’esultanza mai vista prima. Il protagonista è stato proprio Nkunku, il calciatore del Lipsia. Dopo il gol del vantaggio il francese di origini congolesi ha esultato in un modo molto particolare: prima ha ricevuto l’abbraccio dei compagni, poi si è tolto dalla scarpa un palloncino rosso e l’ha gonfiato. Il motivo del gesto non è stato ancora svelato, ma il video è diventato virale sui profili social.