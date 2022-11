La malattia di Mbuyi-Muamba: “ha la leucemia”, il difensore deve fermarsi

SportFair

Gli ultimi mesi non sono stati facili in Bundesliga, continuano ad arrivare notizie sulla salute degli atleti. Un altro calciatore è costretto a fermarsi, si tratta di Mbuyi-Muamba, difensore dell’Hoffenheim. Il rendimento del club tedesco in stagione è stato altalenante: la squadra occupa l’ottavo posto in classifica, in 12 partite ha conquistato 18 punti. Le ultime ore del club sono state condizionate dalla notizia della malattia del calciatore Mbuyi-Muamba.

Al 19enne è stata diagnosticata la leucemia, attualmente si trova in Francia per le cure. “Siamo tutti con te! Il nostro giocatore dell’Under-23 Hubert Mbuyi-Muamba ha appreso qualche giorno fa di avere la leucemia. È in Francia per le cure. Ti auguriamo tanta forza, Hubert”, si legge sul profilo Twitter dell’Hoffenheim.

Gli ultimi mesi sono stati difficili per il calcio tedesco, proprio per una serie di notizie sulla salute dei calciatori. Il tumore ai testicoli per l’attaccante del Dortmund Sebastien Haller, in tempi recenti anche a Timo Baumgartl, Marco Richter e Jean-Paul Boetius era stato riscontrato un problema di salute. Per ultimo anche il portiere Neuer che ha annunciato di essere stato operato tre volte per un tumore alla pelle.

Chi è Mbuyi-Muamba

Hubert Mbuyi-Muamba è una calciatore 19enne, nato in Francia nel 2003. Si tratta di un difensore centrale in grado di disimpegnarsi bene in posizione centrale sia a destra che a sinistra. E’ alto e molto forte fisicamente, è abile nel gioco aereo e nelle ultime stagioni ha lavorato molto per migliorare anche sotto l’aspetto tecnico. E’ cresciuto nel settore giovanile della squadra francese Torcy, poi la grande chiamata del Psg.

Inizia la trafila nell’Under 17, poi in Under 19. Nel 2021 è passato all’Hoffenheim ed è stato aggregato in seconda squadra. Il club tedesco ha deciso di puntare sul difensore, considerato di grande prospettiva. Adesso è costretto a fermarsi per questo grave problema di salute, ma sempre con l’obiettivo di tornare in campo.