Scena hot nello spogliatoio della Juve: Szczesny nudo in diretta tv | VIDEO

La Juventus non si ferma più, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato la quinta vittoria consecutiva e si è rilanciata per le zone altissime della classifica. Il periodo di crisi è ormai alle… spalle, come la scena ripresa da Sky che ha visto protagonista il portiere dei bianconeri Szczesny.

La gara nel primo tempo è equilibrata, si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia, la Juventus passa con un gol di Kean. La reazione dei padroni di casa è immediata, la squadra di Bocchetti ha protestato per due episodi nel finale: due calci di rigore che l’arbitro non ha sanzionato. Prima un fallo di mano di Danilo e poi un contatto tra Bonucci e Verdi.

Il nudo di Szczesny

Una scena nello spogliatoio della Juventus non è passata inosservata. Il prepartita è stato movimentato da un episodio… hot. Le telecamere di Sky sono entrate nello spogliatoio della Juventus ed è stata ripresa una scena ‘piccante’. Il portiere Szczesny è rimasto nudo e l’immagine è finita nelle televisioni di milioni di telespettatori.