Pessime notizie per l’Italia del tennis: gli azzurri perdono una pedina fondamentale per la Coppa Davis. Jannik Sinner, infatti, non ha risolto il suo problema alla mano e dovrà rinunciare alla maglia azzurra.

A Parigi-Bercy l’allievo di Vagnozzi ha accusato un problema alla mano destra che lo ha fermato in Francia e lo ferma ancora. Volandri ha chiamato in aiuto Lorenzo Sonego, che sostituirà Sinner nell’appuntamento di Coppa Davis in programma per il 23 novembre a Malaga.