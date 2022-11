Italia o USA? Paolo Banchero allo scoperto, l’ultimo indizio

SportFair

Paolo Banchero è uno dei protagonisti della stagione NBA, il rendimento con gli Orlando Magic è di altissimo livello. E’ un cestista statunitense con cittadinanza italiana e dovrà decidere per quale Nazionale giocare. L’Italia è reduce dalla qualificazione al Mondiale del 2023, il gruppo si è confermato molto competitivo e Banchero rappresenterebbe la ciliegina sulla torta.

I personaggi della Federazione Italiana pallacanestro preparano il blitz per convincere definitivamente il cestista. Proprio Banchero ha affrontato la situazione, in un’intervista a ‘Il Messaggero‘.

“L’Italia al Mondiale? È un risultato straordinario, non solo per la squadra ma per tutto il Paese. É qualcosa di cui vado orgogliosissimo. Non ho avuto modo purtroppo di vedere la partita, perché avevo da preparare una sfida con i Magic. Guardando giocare gli azzurri dall’esterno, però, posso dire che mi piace il loro stile sul parquet, è una pallacanestro molto eccitante, che mi ispira parecchio”.

La decisione definitiva non è ancora arrivata: “il Mondiale con la casacca dell’Italia? Ne devo parlare bene con il mio team, il mio agente, la mia famiglia. Sarebbe una grande opportunità, sicuramente non posso negarlo, ma deve passare ancora tempo. Devo pensarci bene e discuterne con chi mi sta attorno”.

Infine un indizio: “l’Italia la voglio visitare tutta: di sicuro comincerei il mio giro da Genova, la città da cui proviene la mia famiglia e dove tuttora abitano dei nostri parenti. Ma mi piacerebbe visitare tutta la Penisola non ci sono mai stato, è un paese bellissimo che mi attrae da sempre”.