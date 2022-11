L’Italia del basket ai Mondiali 2023! E’ la seconda volta consecutiva, non succedeva da 32 anni

SportFair

L’Italbasket riscatta la sconfitta all’overtime contro la Spagna, supera la Georgia e vola al Mondiale del 2023. La squadra di Pozzecco si è messa in mostra soprattutto nel finale, è stata protagonista di una grande rimonta. Gli azzurri si sono qualificati al Mondiale per la seconda volta consecutiva, non succedeva da 32 anni.

L’Italia ha avuto la meglio della Georgia, al termine di una partita molto equilibrata e che si è decisa nel finale: 84-85 il risultato. Nei secondi finali Pajola sbaglia i due tiri liberi a 6 secondi dalla fine, ma Shengelia non riesce a siglare il sorpasso. Gli arbitri vanno all’instant replay per visionare un fallo, il tempo era già scaduto. Può iniziare la festa, l’Italia è qualificata al Mondiale. I top-scorer sono stati Spissu e Tessitori con 15 punti, Georgia sconfitta con sei giocatori in doppia cifra.