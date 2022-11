Alcaraz costretto allo stop, salta ATP Finals e Coppa Davis: i sostituti

SportFair

Pessime notizie per Carlos Alcaraz e tutti i suoi tifosi: il numero 1 al mondo è costretto a saltare le ATP Finals di Torino, al via il 13 novembre e le finali di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre.

Alcaraz è stato costretto al ritiro durante la sfida valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro Rune a causa di un infortunio. E’ stato lo spagnolo stesso, nella giornata di ieri, a comunicare che ha effettuato degli accertamenti e che a causa degli esiti della risonanza magnetica è costretto a fermarsi.

Le parole di Alzacara

“Dopo essere stato valutato dal mio team medico, il dottor López Martínez e Juan Moreno (il suo fisioterapista), purtroppo questo è il risultato del mio infortunio: lacerazione muscolare nella muscolatura obliqua interna della parete addominale laterale sinistra con un tempo di recupero stimato di sei settimane”, ha scritto sui suoi profili social.

Il 19enne di Murcia ha aggiunto in un secondo tweet: “Purtroppo non potrò esserci alle Finals ATP o nelle finali di Coppa Davis. È un momento duro e doloroso perdere questi due eventi importanti per me, ma non resta che essere positivi e pensare a riprendersi bene. Grazie per il supporto!“.

Brutta battuta d’arresto non solo per l’Alcaraz, ma anche per l’ATP, che perde il suo numero uno. Sarà Taylor Fritz a prendere il posto di Alcaraz alle Finals, mentre in Coppa Davis subentrerà Davidovich Fokina.