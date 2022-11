Terribile incidente in Superbike: gara interrotta a 5 giri dal termine

SportFair

E’ andato in scena anche l’ultimo appuntamento del campionato di Superbike, già deciso con la vittoria di Alvaro Baustista. Si è disputata anche gara-2 del GP d’Australia 2022, la vittoria è stata conquistata proprio dallo spagnolo davanti a Jonathan Rea e Alex Lowes.

Per Bautista si tatta della 16ma vittoria in stagione in 36 gare disputate. A completare la Top-10 anche Toprak Razgatliouglu, Andrea Locatelli, Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi, Philipp Oettl, Tetsuta Nagashima e Loris Baz.

La gara è stata dichiarata ufficialmente conclusa in anticipo, a 5 giri dal termine. Il motivo? Un gravissimo incidente verificatosi in curva-1 che ha coinvolto l’irlandese Eugene Laverty (BMW) e lo spagnolo Xavi Fores (Ducati). E’ stato subito sventolata la bandiera rossa e la gara è finita in anticipo. Laverty è stato trasportato al centro medico, al momento non sono arrivate notizie precise sulle condizioni dei piloti.