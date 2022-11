Impresa Mercedes in Brasile! Sainz sul podio, Red Bull in difficoltà

SportFair

Il Gp del Brasile non ha tradito le aspettative. I piloti hanno regalato intense emozioni al pubblico presente nelle tribune da Interlagos, ma anche ai sostenitori che hanno seguito la gara da casa.

Subito dopo il via un incidente tra Magnussen e Ricciardo ha reso necessario l’intervento della safety car. Al 7° giro la gara è potuta finalmente ricominciare e i piloti non si sono risparmiati: Verstappen e Hamilton sono stati protagonisti di un contatto costato al campione del mondo di Formula 1 5 secondi di penalità.

Subito dopo anche Leclerc e Sainz si sono toccati e il monegasco della Ferrari è finito contro le barriere. Leclerc ha potuto, fortunatamente, continuare la sua gara, dando vita ad una bellissima rimonta.

In Brasile i piloti Red Bull hanno avuto difficoltà: Verstappen e Perez hanno chiuso la loro gara rispettivamente sesto e settimo, con l’olandese che non ha voluto cedere la posizione al suo compagno in ottica campionato.

Applausi per la Mercedes! George Russell è riuscito ad ottenere la sua prima vittoria, e la prima del team di Brackley in questa stagione. Alle spalle di Russell un ottimo Lewis Hamilton, seguito dalle Ferrari di Sainz e Leclerc. Negli ultimi giri il monegasco della Ferrari ha chiesto al muretto di pensare al campionato, chiedendo quindi di dire a Sainz di cedere la posizione, ma il team di Maranello non ha ascoltato le richieste di Leclerc.

Sainz è quindi terzo seguito da un buon Leclerc, quarto in Brasile.

Le parole dei top 3

Russell: “è davvero una sensazione fantastica, un enorme ringraziamento al team per aver resto tutto questo possibile. Questa stagione è stata un’altalena di emozioni, anche questa gara è stata difficile, sono contento di portare a casa la vittoria. Sono senza parole, nel giro di rientro mi è tornata in testa tutta la mia carriera, devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato quest’opportunità, anche la Mercedes, sono veramente felice”.

Hamilton: “devo fare delle enormi congratulazioni a George, che prestazione fantastica ha fatto! Lo merita pienamente, sono fiero del mio team, abbiamo lavorato tantissimo per arrivare ad una vittoria e oggi abbiamo ottenuto addirittura una doppietta. Grazie mille al pubblico, è stata una delle settimane più belle della mia vita, per come sono stato accolto e per il calore ricevuto”.

Sainz: “nel complesso è stata una bella gara, abbiamo avuto qualche problema in partenza, con i freni che sono andati a fuoco, ci siamo dovuti fermare prima e abbiamo dovuto scegliere la strategia a 3 soste, che non è il massimo. Da lì ce l’ho messa tutta, dobbiamo essere contenti. Siamo un po’ sulla difensiva, perchè le Mercedes oggi erano intoccabili, erano la macchina più veloce. Vedremo cosa succede ad Abu Dhabi”.