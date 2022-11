I sospetti sul Qatar: “troppi rigori fischiati nelle amichevoli”

SportFair

Inizia il Mondiale in Qatar, la competizione preannuncia grande spettacolo. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria finale, nel match d’esordio in campo i padroni di casa contro l’Ecuador. Il Qatar è testa di serie nel gruppo A ed è stato inserito con Ecuador, Senegal e Olanda. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail‘ la notizia riguarda alcuni sospetti sul Qatar e l’aria di presunti trattamenti arbitrali che potrebbero favorire i padroni di casa.

I sospetti sui rigori

Uno dei partner d’integrità della FIFA avrebbe contattato il massimo organo calcistico mondiale per per evidenziare “l’abnorme numero di rigori” concessi a favore del Qatar nelle ultime amichevoli pre-Mondiale. Al momento si tratta di un semplice Alert. I sospetti sono diventati sempre più insidenti alla vigilia della gara del Qatar, le ultime partite della squadra sono state disputate a porte chiuse e senza copertura televisiva, alimentando sempre di più i dubbi.

Proprio l’ultima amichevole contro l’Albania (1-0 il risultato), si è decisa con un calcio di rigore trasformato da Almoez. Due rigori concessi anche nella sfida contro il Guatemala.