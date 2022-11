I pronostici sul Mondiale in Qatar: favorite, sorprese e possibile delusione

SportFair

Ci siamo. E’ sempre più vicino l’inizio del Mondiale in Qatar, i padroni di casa sono pronti a scendere in campo per la gara d’esordio contro l’Ecuador. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria finale, le favorite sono quattro: Francia, Spagna, Inghilterra e Brasile. Si tratta di squadre complete dal punto di vista numerico e formate da calciatori di altissimo livello.

La Francia punta sull’esperienza a livello internazione dei calciatori, la Spagna è una squadra imprevedibile e formata da calciatori giovani ma di grandissimo talento, il Brasile non ha bisogno di presentazioni sotto l’aspetto del gioco e dei singoli. Tra le outsider troviamo Argentina, Olanda, Polonia e Portogallo, tutte squadre in grado di vincere. Non sono da sottovalutare squadre come Serbia e Croazia, ma le grandi sorprerse potrebbero essere Danimarca, Svizzera e Canada. La Germania rischia di diventare la grande delusione.

Le favorite al Mondiale

FRANCIA : come rosa è probabilmente quella più competitiva, è formata da calciatori di grande esperienza con alle spalle tante partite a livello internazionale. La difesa è solida con calciatori del calibro di Varane e Saliba, a centrocampo il talento di Tchouameni e la spinta di Theo Hernandez. In attacco Griezmann alle spalle della super coppia formata da Benzema e Mbappé, il vincitore del Pallone d’Oro e l’attaccante più forte al mondo.

SPAGNA : è una squadra giovane, ma dotata di grande talento ed in grado di imporsi ad altissimi livelli. La difesa è comunque di grande esperienza, formata da calciatori come Carvajal, Pau Torres e Jordi Alba. A centrocampo il talento di Rodri e Pedri, in attacco la certezza Morata con Ferran Torres e Sabaria.

BRASILE : è sicuramente la squadra di maggiore talento dell'intera competizione, il dubbio più grande riguarda le qualità di sacrificio in campo dei calciatori brasiliani. L'attacco formato da Neymar, Vinicius e Gabriel Jesus è stellare, a centrocampo il punto di riferimento è Casemiro. Qualche dubbio in difesa, ma Marquinhos è in grado di compattare il reparto.

INGHILTERRA: è la finalista dell'Europeo e di diritto deve entrare nella lista delle favorite. Foden, Sterling e Kane formano un reparto offensivo di altissimo livello. Anche il centrocampo è di qualità, il punto interrogativo riguarda la difesa con Maguire preferito a Tomori e Smalling, scelte che hanno scatenato tante discussioni.

Le outsider

ARGENTINA : non è inserita tra le favorite, nel complesso la squadra è forte ma i punti interrogativi sono tanti. Il primo riguarda Leo Messi, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni ma che in Nazionale ha incontrato qualche problema. Da verificare la condizione di Di Maria, più le doti di finalizzatore di Lautaro. Il centrocampo sembra ‘leggerino’ con Paredes e De Paul, qualche dubbio anche sulla coppia di centrali.

OLANDA : è alla ricerca del riscatto dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale del 2018. I calciatori olandesi si sono sempre dimostrati di talento, in campo anche conoscenze del campionato italiano come Dumfries e Koopmeiners. Il talento è de Jong, in attacco la coppia Depay-Bergwijn è una garanzia.

POLONIA : tante conoscenze del calcio italiano e le possibilità di togliersi tante soddisfazioni. Szczesny porta, Glik in difesa. A centrocampo spazio a Zielinski, in grado di garantire qualche gol. Zalewski sulla fascia, poi la super coppia formata da Milik e Lewandowski.

PORTOGALLO : si è qualificata attraverso gli spareggi, è in grado di inserirsi per la lotta al titolo. Le punte di diamante sono Cancelo, Silva, Bruno Fernandes, Leao e ovviamente Cristiano Ronaldo.

Le possibili sorprese

SVIZZERA : la prima squadra che ha ‘condannato’ l’Italia con un grande girone. Nessuna stella ma tanti calciatori di buona qualità, da Widmer a Akanji, da Xhaka a Shaqiri. In attacco Embolo.

SERBIA : Milenkovic, Milinkovic-Savic, Kostic e Vlahovic sono le conoscenze del campionato di Serie A. L'attacco è molto pericoloso con la presenza anche di Mitrovic.

DANIMARCA : un buon gruppo, in grado di togliersi soddisfazioni. Schmeichel in porta è una sicurezza, Kjaer e Christensen in difesa non hanno bisogno di presentazioni. A centrocampo Hojbjerg e Maehle, più il jolly Eriksen alle spalle Dolberg.

CANADA : la più grande sorpresa del Mondiale potrebbe essere il Canada, protagonista di un ottimo percorso verso la qualificazione in Qatar. Non ci sono stelle, ma tanti calciatori in grado di fare la differenza, in particolar modo la coppia Larin-David si preannuncia imprevedibile.

La possibile delusione