I calciatori della Juventus omaggiano Bagnaia: “sei un fenomeno” | VIDEO

Ancora reazioni sulla vittoria di Bagnaia, è arrivato l’omaggio anche dei calciatori della Juventus. Continua la festa per il pilota della Ducati che si è laureato campione del Mondo di MotoGP. L’italiano si è accontenato del nono posto a Valencia, Quartararo non è andato oltre il quarto posto. Pecco è stato autore di una seconda parte di stagione di altissimo livello.

Sono arrivati tantissimi messaggi di auguri, anche dal mondo dello sport. I calciatori della Juventus, prima della vittoria contro l’Inter, hanno omaggiato il pilota italiano. “Grande Pecco, campione del Mondo”, il messaggio di Locatelli. “Sei un fenomeno, campionissimo”, l’urlo di Bonucci. Poi è stato il turno di Vlahovic e infine Chiesa: “sono felice per te, è una grandissima vittoria, meritata”.

“We knew you would do it!” 👏@juventusfcen congratulates @PeccoBagnaia, the new #MotoGP World Champion 🎉#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/eKe5TiIYnj

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022