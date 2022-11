Hamilton-Alonso ai ferri corti, nuove scintille: “mi fa ridere”

SportFair

Anche il campionato di Formula 1 è ormai agli sgoccioli, sono rimaste due gare: Brasile e Abu Dhabi. Un argomento che ha portato qualche reazione è stato il battibecco tra Alonso e Hamilton. La corsa al titolo si è decisa già da tempo, Max Verstappen ha vinto meritatamente il campionato. E’ ancora aperta la lotta al secondo posto, al momento Perez è in vantaggio su Leclerc, praticamente fuori dai giochi Russell così come Hamilton e Sainz.

L’ultima gara ha rilanciato le ambizioni di Lewis Hamilton, la Mercedes è in netta ripresa dopo l’inizio di stagione deludente. Fernando Alonso è un pilota sempre di grande talento, in grado di tirare fuori il meglio dalla monoposto. Hamilton e Alonso non si sono mai amati, sono state famose le battaglie ma anche qualche momento di discussione.

Nei giorni scorsi il pilota dell’Alpine aveva punzecchiato il collega: “i titoli di Hamilton sono meno meritati di quelli di Max Verstappen. Lewis lottava solo contro il compagno di team”. Hamilton ha deciso di rispondere con una foto che ritrae il britannico sul gradino più alto del podio e lo spagnolo ai suoi piedi. Hamilton ha commentato con una reazione: il pollico alto.

La risposta di Hamilton e il commento di Toto Wolff

Lewis Hamilton ha rincarato la dose: “Alonso? Mi fanno un po’ ridere i suoi commenti. Nel corso degli anni io ho sempre cercato di essere rispettoso nei suoi confronti”, ha affermato Lewis Hamilton. “Quando mi avete chiesto, ad esempio, chi è stato il pilota migliore per me, ho sempre cercato di elogiarlo. È decisamente interessante vedere i commenti che vengono fatti, ma non ha molta importanza. Ecco perché ho appena alzato il pollice in su”.

Sull’argomento ha deciso di intervenire anche Toto Wolff: “sono grandi campioni. Ad Alonso piace fare battute. Non credo che a Lewis dia fastidio”.