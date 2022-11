Grand Prix de France, Guignard-Fabbri conquistano la gara di free dance

SportFair

Era attesa ed è arrivata una storica vittoria per l’Italia nella seconda e ultima giornata del “Grand Prix de France”, terzo appuntamento del circuito internazionale di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio dell’Ice Park di Angers, Charlene Guignard e Marco Fabbri, dopo il primo posto nella rhythm dance, si sono imposti anche nella free dance conquistando così il successo finale a quota 207.95.

Prima affermazione in carriera per la coppia delle Fiamme Azzurre nel Grand Prix; dopo sette top 3 consecutive nel circuito, Marco e Charlene si tolgono così anche la soddisfazione di salire sul primo gradino del podio. E insieme a loro il movimento della danza tricolore torna a festeggiare un successo nel Gran Prix a sette anni dall’ultima volta (vittoria di Cappellini-Lanotte nella Cup of China, novembre 2015) e per lo più in Francia, dove il pattinaggio azzurro non aveva mai colto una vittoria nel Grand Prix con nessun pattinatore.

Guignard-Fabbri, ultimi oggi scendere sul ghiaccio, hanno portato in pista un programma brillante e convincente, valutato dai giudici meritevole di 124.43 punti (69.01 di tecnico, 55.42 per le components), ossia il migliore di giornata. Leadership dunque mai in discussione con Marco e Charlene che hanno svettato davanti a tutti con 207.95 punti complessivi. Alle loro spalle si sono piazzati in classifica generale i canadesi Fournier Beaudry-Sorensen, secondi a quota 201.93 punti -, quindi i francesi Lopareva-Brissaud – terzi con un punteggio di 187.15.