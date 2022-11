Grave lutto per Pioli: l’allenatore lascia San Siro in lacrime

SportFair

Prima la gioia per la vittoria, poi le lacrime per un grave lutto in famiglia. E’ stata una serata difficile per Stefano Pioli, l’allenatore del Milan. I rossoneri sono stati in grado di ribaltare la Fiorentina nel match della 15esima giornata del campionato di Serie A, la gara è stata equilibrata e il gol decisivo è arrivato a tempo quasi scaduto.

Partenza super dei rossoneri che passano in vantaggio con un gol di Leao. La squadra di Pioli non riesce a chiudere i conti e la Fiorentina torna in partita: è Barak al 28′ a siglare l’1-1. Il Milan spinge, ma non riesce a sfondare. Il tempo passa e la preoccuppazione aumenta. Al 92′ un autogol di Milenkovic regala la vittoria ai padroni di casa. Il Milan si conferma al secondo posto, alle spalle del Napoli.

Il lutto di Pioli

Al termine della partita l’allenatore Stefano Pioli ha lasciato San Siro, in lacrime. Il tecnico non si è presentato in conferenza stampa e non ha commentato la prestazione della sua squadra. Pioli è stato colpito da un grave lutto familiare. Sui social sono arrivati tanti messaggi di cordoglio al tecnico del Milan.

“Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca”, si legge in un post del club rossonero.