Gp del Messico, retroscena Ferrari: Sainz bloccato in auto a fine gara | VIDEO

SportFair

Sono passati due giorni dal Gp del Messico di Formula 1, ma ancora qualche episodio fa parlare. La gara è stata dominata da un ottimo Max Verstappen, salito a quota 14 vittorie in stagione, diventando così il pilota più vincente (in una stessa stagione) di sempre, superando Schumacher e Vettel, fermi a 13 successi stagionali.

L’olandese, campione del mondo di Formula 1, si è lasciato alle spalle un buon Lewis Hamilton e Sergio Perez, non troppo soddisfatto del suo risultato davanti al suo pubblico di casa.

Le Ferrari non sono riuscite a brillare: Sainz e Leclerc non sono mai stati in lotta per le migliori posizioni e hanno chiuso la loro gara rispettivamente in quinto e sesto posto.

A qualche giorno dalla gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez, spunta un retroscena riguardante proprio il team di Maranello, nello specifico la vettura di Carlos Sainz. Circola un video, infatti, che mostra come lo spagnolo della Ferrari abbia avuto serie difficoltà ad uscire dall’abitacolo della sua monoposto.

Un problema da non sottovalutare, che mette a rischio la sicurezza del pilota. Dall’onboard camera si può vedere come Sainz abbia avuto difficoltà ad uscire in autonomia dalla sua SF-75: lo spagnolo ha dovuto chiedere aiuto allo staff del suo team e una volta arrivati i soccorsi non è stato così facile liberarsi.

E’ sopraggiunto infatti un uomo Ferrari, che ha dovuto faticare un po’ prima di riuscire a liberare Sainz dal suo poggiatesta, la cui parte laterale era rimasta bloccata e bloccava di conseguenza il pilota.

Un episodio che non è passato inosservato e ha lasciato diversi appassionati sconcertati: se fosse accaduto in Austria, ad esempio, dove il motore della Ferrari di Sainz ha preso fuoco, cosa sarebbe successo?