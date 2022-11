Gp del Brasile amaro per la Ferrari: Leclerc contro le barriere | VIDEO

SportFair

Un inizio complicato ad Interlagos: al via del GP del Brasile è stata subito necessaria la safety car per un contatto tra Magnussen e Ricciardo.

La gara brasiliana è ricominciata al 7° giro e i piloti non sono di certo rimasti a guardare. Charles Leclerc, che si trovava in sesta posizione, è andato subito all’attacco di Lando Norris, ma dopo un contatto col britannico è finito contro le barriere.

La gara del monegasco della Ferrari non è terminata, ma Leclerc è scivolato in 17ª posizione e va a caccia di una bella rimonta per conquistare qualche punticino.