Caroline Garcia pazzesca a Fort Worth: è lei la nuova regina della WTA Finals

Il tennis femminile ha la sua nuova regina! Dopo Garbine Muguruza, è Carolne Garcia a conquistare le WTA Finals: la tennista francese ha battuto nella notte Aryna Sabalenka nella finalissima di Fort Worth, aggiudicandosi il match in un’ora e 41 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4.

Si tratta del titolo individuale più importante conquistato in carriera dalla 29enne Garcia: la ciliegina sulla torta nel suo miglior anno nel circuito individuale, con le vittorie a Bad Homburg, Varsavia e Cincinnati, oltre al successo in doppio con Mladenovic al Roland Garros.

Garcia ha prevalso in una finale in cui sia lei che Sabalenka, che aveva appena battuto la grande favorita Iga Swiatek, erano molto solide al servizio e non hanno dato all’avversario occasioni di break nel primo set.

Nel secondo set, un break nel gioco di apertura ha dato il vantaggio a una Garcia che non ha concesso a Sabalenka alcuna opzione di controbreak, anche grazie ai suoi 11 ace e al 79% di punti vinti con il suo primo servizio, e che ha saputo gestire questo vantaggio fino a quando, con 5-4 e servizio a favore, è riuscita a chiudere il set e il match con il secondo match point.

Le parole di Caroline Garcia

“È una grande felicità. È stata una finale pazzesca, con molta intensità in ogni momento. Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto durante tutto l’anno. È stata una grande partita e sono molto felice di aver vinto il mio titolo più importante. Sono stato sempre molto calmo e le emozioni negative non mi hanno influenzato e questo mi ha aiutato nelle occasioni che ho avuto nel tie-break e nel rompere il servizio di Sabalenka nella prima partita nel secondo set”, ha dichiarato Garcia, che intasca 1,57 milioni di dollari con questo successo.