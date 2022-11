Si celebra il funerale, ma l’Ecuador è in campo: TV vicino alla bara

SportFair

Una scena è diventata virale sui social, un video girato durante la partita dell’Ecuador nella sfida d’esordio contro il Qatar. La gara del Mondiale si è conclusa sul risultato di 0-2 grazie alla grande doppietta di Enner Valencia. La partita era molto attesa dai tifosi dell’Ecuador, forse anche troppo. Allo stadio Al Bayt erano presenti tanti tifosi, tutti gli altri sintonizzati davanti alla tv.

Un episodio non è passato inosservato. Alcuni tifosi ecuadoriani sono stati immortalati ad assistere alla partita durante un… funerale. Prima il dolore per la perdita del caro e le preghiere, poi il colpo di scena: ad un certo punto è spuntata una tv, proprio posizionata a fianco della bara. I tifosi hanno deciso di non rinunciare alla visione della partita, nemmeno in un momento di dolore per la perdita di un caro.