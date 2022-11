Ocon si prende le Fp2 del Gp del Brasile: le Ferrari fuori dalla top-10

SportFair

I campioni delle quattro ruote sono tornati in pista oggi per le seconde libere del Gp del Brasile di Formula 1. I piloti hanno sfrecciato sul circuito di Interlagos per l’ultima volta prima della Gara Sprint di questa sera.

Il più veloce delle FP2 è stato un ottimo Ocon, seguito da Perez e Russell. Quarto tempo per Alonso, che si lascia alle spalle Verstappen e Hamilton. 8° posto per Mick Schumacher, mentre Norris chiude la top-10.

Fuori dai migliori dieci invece i ferraristi, con Sainz e Leclerc rispettivamente 11° e 13°.