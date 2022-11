Formula 1, la griglia di partenza in Brasile dopo la sprint race: scivola Sainz

SportFair

Grandissimo spettacolo nella sprint race di Formula 1 in Brasile, la mini gara si è conclusa con il successo a sorpresa di Russell. La Mercedes è tornata molto competitiva e si candida ad un ruolo da grande protagonista per la prossima stagione. Al secondo posto il ferrarista Sainz autore di una buona rimonta.

Al terzo posto l’altra Mercedes di Hamilton, poi Verstappen, Perez e Leclerc. Limita i danni il monegasco della Ferrari, ancora in corsa per il secondo posto nel campionato. Sainz dovrà partire in settima posizione a causa della penalità di 5 posizioni. Doppietta Mercedes, poi le due Red Bull.

La griglia di partenza del Gp del Brasile

1ª fila: 1. Russell, 2. Hamilton

2ª fila: 3. Verstappen, 4. Perez

3ª fila: 5. Leclerc, 6. Norris

4ª fila: 7. Sainz, 8. Magnussen

5ª fila: 9. Vettel, 10. Gasly