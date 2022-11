Una follia di Ibanez condanna la Roma: il Derby della Capitale è della Lazio!

SportFair

Il Derby della Capitale è della Lazio, una follia di Ibanez condanna la Roma. Si è concluso il primo big match della 13esima giornata del campionato di Serie A, la stagione della squadra di Maurizio Sarri è sempre più positiva e i biancocelesti continuano la corsa verso le zone altissime della classifica. L’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League. Brutto passo falso per Mourinho.

Spettacolo mozzafiato all’ingresso delle squadre in campo, le due tifoserie si sono messe in mostra con coreografie di altissimo livello. La Roma si schiera con Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham, la Lazio risponde con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Partenza positiva della Roma, ci provano prima Abraham e poi Zaniolo. Al 29′ la partita si sblocca: follia di Ibanez che sbaglia in disimpegno, Felipe Anderson non perdona e porta in vantaggio i biancocelesti. La reazione della Roma è immediata, il tiro di Zaniolo si stampa sulla traversa. Si va all’intervallo sullo 0-1.

Al 52′ Smalling va vicino al pari, Pellegrini lascia il campo per infortunio e Mourinho si gioca la carta El Shaarawy. Mischia in area di rigore della Lazio, poi grande contropiede e Rui Patricio si supera ancora su Felipe Anderson. La Roma non ha la forza di reagire. Finisce 0-1, la Lazio sorpassa la Roma e sale a 27 punti.