Colpo di scena alle WTA Finals, Swiatek eliminata: Sabalenka e Garcia per il titolo

SportFair

Le WTA Finals stanno regalando puro spettacolo a Fort Worth, in Texas. Il tennis femminile non si smentisce mai ed ecco che in finale saranno due sfavorite a contendersi il titolo.

Contro ogni pronostico, infatti, Caroline Garcia ha superato Maria Sakkari, dominando in semifinale con un 6-3, 6-2 in 70 minuti di gioco, staccando il pass per la finalissima di domani.

Nell’altra semifinale, è Sabalenka a festeggiare: la bielorussa, infatti, ha eliminato a gran sorpresa, la numero 1 al mondo, e grande favorita, Iga Swiatek: la sfida è terminata col punteggio di 6-2, 2-6, 6-1, dopo due ore e 9 minuti di gioco.

Caroline Garcia, nella sua unica precedente apparizione, nel 2017, si era fermata in semifinale, sconfitta da Venus Williams. Questa volta, però, la storia è cambiata, e Garcia diventa la terza tennista francese a raggiungere la finale delle Finals WTA dopo Pierce e Mauresmo.

A 29 anni, è la giocatrice più anziana ad avanzare, da Venus Williams in quell’edizione del 2017, in cui ha battuto Caroline.

Sabalenka, invece, ha lottato con tutta se stessa per avere la meglio su Swiatenk. Partita difficile per la polacca, irriconoscibile al servizio.

Sabalenka ha così ottenuto la sua terza vittoria contro una tennista numero 1 dopo aver battuto Ashleigh Barty a Wuhan 2019 e al Mutua Madrid Open dello scorso anno incontrando per la quinta volta sul circuito Caroline Garcia in un match pari a due vittorie a testa.