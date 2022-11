Clamoroso ribaltone alla Ferrari: salta Binotto, il nome del sostituto

SportFair

Una bomba clamorosa in casa Ferrari, alla vigilia dell’ultimo appuntamento del campionato di Formula 1 ad Abu Dhabi: Mattia Binotto non farà più parte della Rossa. La stagione è stata altalenante, l’ottimo inizio di stagione è stato oscurato da una seconda parte anonima e da tanti errori di strategia. Leclerc è ancora in corsa per il secondo posto della classifica piloti, la Ferrari dovrà difendersi dalla Mercedes nella classifica costruttori.

Nel frattempo arriva il ribaltone: Mattia Binotto non sarà più il team principal della Ferrari. Binotto paga gli errori nella stagione in corso, il rendimento di Leclerc e Sainz è stato condizionato da tantissimi errori di strategia, in più è stata discutibile anche la gestione dei piloti con Leclerc che non ha nascosto il disappunto per gli ordini di scuderia.

Chi è Frederic Vasseur, il sostituto di Binotto

Frédéric Vasseur è un ingegnere francese. Nel 1996 fonda il Team ASM in collaborazione con la Renault. E’ riuscito a portare il team al successo, nel campionato francese di Formula 3 del 1998 e Formula 3 Euroserie vinto per quattro volte dal 2004 al 2007. Con l’ART ha vinto otto campionati team tra i campionati di GP2 e GP3 e undici campionati piloti, l’ultimo in Formula 2 nel 2018 con George Russell.

Nel 2013 ha ottenuto un contratto dalla FIA per costruire 40 telai per la serie inaugurale della Formula E. In Formula 1, nel 2016 è entrato a far parte del team Renault F1 come Team Principal, a fine stagione le dimissioni. Nel 2017 è stato scelto come amministratore delegato di Sauber Motorsport AG e Team Principal del team Sauber F1 Team. Adesso è pronto il definitivo salto di qualità con la Ferrari.