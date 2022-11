Favola Iran! Galles ko, gli iraniani riaprono il girone ai Mondiali del Qatar

SportFair

Ai Mondiali del Qatar 2022 succede proprio di tutto. Tra polemiche e critiche, però, a finire sotto i riflettori sono le imprese in campo. Dopo Arabia Saudita e Giappone, che hanno sconfitto al debutto rispettivamente Argentina e Germania, oggi in Qatar si è registrata un’altra clamorosa impresa. L’Iran ha battuto il Galles, con due reti segnate nei minuti di recupero.

La vittoria dell’Iran

Gli iraniani, ai quali è stato annullato un gol al 16′ per fuorigioco, hanno dominato nel secondo tempo contro il Galles. Solo nei minuti di recupero l’Iran è riuscita a trovare il gol, anzi i gol. L’Iran si è portato in vantaggio al 90+9′ con Chesmini, mentre Rezaeian ha segnato la rete del raddoppio al 90+11′. L’Iran si porta adesso al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Inghilterra, che con gli iraniani aveva vinto 6-2, e restano ancora in gioco per la qualificazione alla fase successiva della rassegna iridata. Si complica la situazione per il Galles, ultimo con un solo punto, che nel prossimo turno sfiderà l’Inghilterra.