Europei Curling: le formazioni azzurre in lotta per il bronzo

Oggi, venerdì 25 novembre l’Italia del curling proverà nell’impresa di salire sul podio degli Europei con entrambe le proprie Nazionali, fatto mai avvenuto in contemporanea nella storia del movimento tricolore.

Le donne, capitanate da Stefania Constantini, tenteranno di centrare contro la Svizzera, a partire dalle ore 14, la quarta medaglia continentale al femminile per tornare nella top 3 a cinque anni dall’ultima volta. Gli uomini, guidati dallo skip Joel Retornaz, scenderanno sul ghiaccio alle ore 19 contro la vincente della sfida tra Svezia e Svizzera per guadagnarsi il quarto podio della storia azzurra al maschile. Traguardi importantissimi sul ghiaccio svedese di Östersund per le Nazionali del d.t. Claudio Pescia e dell’allenatrice Violetta Caldart, uscite purtroppo oggi sconfitte nelle rispettive semifinali.

Al femminile, Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) hanno iniziato bene la loro gara contro la Svizzera mettendo a segno due punti. Silvana Tirinzoni e compagne hanno però prontamente reagito nella seconda frazione pareggiando immediatamente i conti (2-2). Un punto nel terzo ha riportato le azzurre in vantaggio con le elvetiche brave a optare prima per la mano nulla nel quarto per poi ribaltare la situazione sul 4-3 all’intervallo.