Europa League, i sorteggi dei playoff: Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma

E’ arrivato anche il momento dei sorteggi di Europa League, dopo gli accoppiamenti di Champions League. Sono due le squadre italiane ancora in corsa e in grado di togliersi tante soddfisfazioni: Juventus e Roma. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dall’eliminazione in Champions League ed è una delle candidate alla vittoria dell’Europa League, poi la Roma. I giallorossi sono stati protagonisti di un buon girone.

Sono 16 le squadre coinvolte: le otto seconde della fase a gironi di UEFA Europa League e le otto terze della fase a gironi di UEFA Champions League. Le vincitrici degli otto spareggi vanno agli ottavi di UEFA Europa League, dove raggiungeranno le otto prime dei gironi. Le squadre della stessa federazione non possono essere accoppiate nel sorteggio. Gli spareggi si giocheranno con gare di andata e ritorno. Le teste di serie disputano la gara di ritorno in casa. La regola dei gol in trasferta è stata eliminata.

Teste di Serie Europa League:

Roma

PSV

Rennes

Unione Berlino

Manchester United

Nantes

Monaco

Midtjylland

Seconda fascia Europa League:

Ajax

Barcellona

Leverkusen

Salisburgo

Siviglia

Shakhtar Donetsk

Juventus

Sporting Lisbona

Il sorteggio di Europa League live su SportFair

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED

JUVENTUS- NANTES

NANTES SPORTING-MIDTJYLLAND

SHAKHTAR-RENNES

AJAX-UNION BERLINO

LEVERKUSEN-MONACO

SIVIGLIA-PSV

SALISBURGO- ROMA

Ottimo il sorteggio anche in Europa League. La Juventus dovrà vedersela contro il Nantes, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La Roma contro il Salisburgo, la squadra eliminata in Champions nel girone del Milan.