EuroBasket Women Qualifiers: Italia dominante, domenica la Slovacchia

L’abbraccio di Napoli ha salutato il successo delle Azzurre, che oggi al PalaBarbuto hanno superato nettamente la Svizzera (78-29) nel terzo impegno degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers, il ciclo di partite valido per la qualificazione al Campionato Europeo (Slovenia e Israele, 15-25 giugno 2023).

La miglior marcatrice Azzurra è stata Cecilia Zandalasini con 17 punti, in doppia cifra anche Costanza Verona a quota 14 (High in Nazionale per lei, prima ferma a 11). Nell’altra partita del girone H, la Slovacchia si è imposta in Lussemburgo (57-77) e domenica sarà proprio la Slovacchia a sfidare le Azzurre al PalaBarbuto: palla a due alle ore 19.00, live su SkySportAction.

Le parole di coach Lardo. “Sapevamo che delle due partite questa era la più agevole ma le ragazze sono state brave a chiuderla già nei primi minuti, muovendo bene la palla e difendendo con attenzione.. Ho avuto buone risposte da tutte, abbiamo gestito con attenzione i minutaggi perché domenica ci attende una sfida molto più complicata”.

Lardo sceglie Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys e Bestagno per il primo quintetto e a metà primo quarto arriva l’allungo Azzurro, con le due triple di Verona a sancire il 16-10 che poi diventa +15 (25-10) con il rimbalzo offensivo di Andrè.

La ricerca delle lunghe è costante e occupando l’area con efficacia nascono tante conclusioni ad alta percentuale dal perimetro: l’Italia tocca il +20 a metà secondo quarto, è lo strappo che segna una distanza tra le squadre che non sarà più ricucita, l’occasione per coach Lardo per ampliare le rotazioni anche in vista della partita di domenica. Dopo 8 minuti sono già 10 le Azzurre che hanno visto il campo, all’intervallo lungo si va sul 51-22, con 9 punti di Keys e 8 di Verona.

Nel secondo tempo il divario si amplia ulteriormente, l’Italia trova punti in transizione e il timeout svizzero sul 62-25 al 24’ è obbligato anche perché la Svizzera segna solo 4 punti nel terzo quarto. Il copione non cambia negli ultimi minuti, le Azzurre toccano il massimo vantaggio sul +49 e chiudono sul 78-29, tenendo le elvetiche a 7 punti dopo l’intervallo lungo.

L’appuntamento col PalaBarbuto è per domenica, per la sfida con la Slovacchia che vale un bel pezzo di Campionato Europeo.

La formula

All’EuroBasket Women 2023 si qualificano 14 squadre, ovvero le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde. Nel caso in cui Slovenia e Israele fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. FIBA ha confermato l’esclusione dall’Europeo di Russia e Bielorussia, a seguito della guerra in Ucraina.